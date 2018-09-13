На берегах — свалки: в Зауралье лечебные озёра утопают в мусоре

Курган, , 21:46 — REGNUM Уникальные лечебные озёра Курганской области утопают в несанкционированных свалках. Это результат бездействия двух замов директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды региона и начальника отдела ведомства, считают в прокуратуре Зауралья. Чиновников привлекли к ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Памятники зауральской природы — озёра с уникальными целебными свойствами — подвергались разрушению и загрязнению из-за халатности региональных чиновников. Состояние озёр никто не контролировал, установленный специальный режим охраны водоемов не соблюдался.

Свидетельством преступной безответственности стали несанкционированные свалки бытовых отходов на берегах озёра Медвежье в Петуховском районе, Горькое в Звериноголовском районе, Горькое-Узково в Куртамышском, Горькое-Кривинское в Макушинском и Горькое-Виктория в Щучанском районе. Разобраться с проблемой оказалось некому: должностные лица департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области никаких мер не предприняли, отмечают в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что незаконные свалки бытовых отходов «относятся к наиболее существенным нарушениям, которые могут привести к уничтожению охраняемых объектов и утрате ценности территорий, на которых они расположены».

По итогам проверок три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. В том числе двух заместителей директора департамента — начальников управления охраны окружающей среды и управления водного хозяйства и недропользования, а также начальника отдела водного и геологического надзора.

Напомним, экологические проблемы, в частности, «мусорная» проблема стоят в Зауралье достаточно остро. Как писало ранее ИА REGNUM , денег на самостоятельное их решение, как правило, не хватает. А привлекать средства федерации, участвуя в специальных программах — таких, как национальный проект «Экология», например — власти региона стремятся без усердия.

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