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«Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве

Общество

Мероприятие пройдёт в период с 14 по 18 мая 2019 года

Тель-Авив, 13 сентября 2018, 21:29 — REGNUM  Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» решено проводить в Тель-Авиве. Об этом сообщил 13 сентября исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Организаторы конкурса выбирали между тремя израильскими городами — Иерусалимом, Эйлатом и Тель-Авивом. Как отметил исполнительный директор, все три заявки были «образцовыми», тем не менее было решено, что столица Израиля сможет обеспечить наилучшую атмосферу для мерооприятия.

Сообщается, что конкурс будет проходить на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv с 14 по 18 мая.

Напомним, победителем прошлогоднего конкурса «Евровидение» стала израильская исполнительница Нетта Барзилай.

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Конкурс «Евровидение»
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