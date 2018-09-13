ОНФ предложил законодательно защитить добросовестных автомобилистов при ДТП

Москва, , 20:45 — REGNUM Среди предложений Народного фронта, — защита тех автовладельцев, которые приобрели «автогражданку».

"На фоне расширения тарифного коридора целесообразно предложить потребителю меры, повышающие его защищенность и удобство пользования услугой. Довольно высокая стоимость ОСАГО провоцирует недобросовестных водителей ездить без страховки, а также создает предпосылки к появлению на рынке предложений по приобретению поддельных полисов за существенно меньшие деньги. При этом законопослушный автомобилист в случае попадания в ДТП, вторым, третьим или четвертым участником которого является машина, ответственность владельца которого не застрахована, лишается права на возмещение ущерба по ОСАГО и может требовать возмещения ущерба от виновника ДТП только в судебном порядке. Это, конечно, несправедливо», — отметил Виктор Климов.

По его словам, целесообразно законодательно закрепить порядок, при котором добросовестный автомобилист в такой ситуации не лишается права на возмещение ущерба и получает его, обратившись в свою страховую компанию.

«А она уже может в судебном порядке требовать возмещения своих расходов у виновника ДТП, своевременно не застраховавшего свою автогражданскую ответственность», — подчеркнул Виктор Климов.

Как заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, большое количество поступающих от автовладельцев жалоб на страховые компании можно будет снизить путем введения обязательной видеофиксации при заключении договора ОСАГО. Данная идея нашла поддержку в Центробанке.

«Введение видеофиксации при продаже полиса — звучит красиво, но есть вопросы. Тогда, получается, нужно кредиты и другие услуги выдавать под камеры? Можно, конечно, и так, но принятие такой меры ставит под вопрос эффективность надзора (ЦБ) за поведением участников рынка», — сказал Виктор Климов.

По его словам, проблемы с доступностью полисов ОСАГО сохраняются. В настоящее время в России заключено и действуют 39 млн договоров страхования.

«Это говорит о социальной значимости данного инструмента. Мы в ходе своего мониторинга по-прежнему сталкиваемся с жалобами на недоступность полисов ОСАГО и злоупотребления страховых компаний, которые зачастую при заключении договоров навязывают гражданам ненужные дополнительные услуги, а также на неверный расчет коэффициента «бонус-малус», — рассказал Виктор Климов.