Ростовская область была и остаётся регионом-тружеником – губернатор

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Ростовская область отметила 81-й день рождения: праздник в честь образования Донского региона прошёл в Ростовском музыкальном театре. Обращаясь к гостям торжественного собрания, губернатор Василий Голубев отметил, что главный итог, с которым Донской край подошёл к своему 81-летию, — Ростовская область остаётся лидером, регионом-тружеником, сообщает ИА REGNUM.

Ростовская область сегодня — это мощный аграрно-индустриальный регион, который входит в пятёрку лидеров России по уровню развития промышленности, ведущий экспортёр сельскохозяйственных товаров на юге страны. Только на Дону есть уникальные производства, выпускающие вертолёты, самолёты-амфибии, магистральные электровозы переменного тока, оборудование для ядерных реакторов.

По словам главы региона Василия Голубева, день рождения принято встречать какими-то успехами и результатами. В текущем году селяне собрали рекордный в нынешних погодных условиях урожай, намолотив свыше 10 млн тонн зерна. За семь месяцев 2018 года промышленность показала прирост — 15,4%. Губернатор отметил, что невозможно перечислить все достижения и победы, из которых и получается общий большой успех донской земли. Главным результатом работы должно быть комфортное самочувствие жителей Дона.

«Всех нас объединяет одно: мы родились и служим нашему родному Донскому краю. Личный успех каждого из нас складывается в лидерство всей Ростовской области. Уверен, что вместе, единой командой мы сможем и дальше реализовывать самые смелые задачи и планы», — сказал Василий Голубев.

На торжественном собрании донской губернатор вручил звание «Почётный гражданин Ростовской области» Герою Социалистического труда Василию Воронину. Многим жителям Дона он знаком как эффективный руководитель Сальского района, многолетний лидер федерации профсоюзов региона, почётный гражданин Сальского района, председатель Ростовского-на-Дону городского совета Героев Социалистического Труда.