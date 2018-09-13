Минсельхоз Казахстана допустил рост напряжения на рынке сахара

Астана, , 20:31 — REGNUM На казахстанском рынке может возникнуть напряжение в связи с отменой льгот на ввоз сахара, сообщает 13 сентября издание «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Казахстана Армана Евниева.

По его словам, отмена льгот связана с необходимостью создания условий для собственных производителей сырья для сахара. Министр добавил, что производители сахара в республике специально создают информационную волну с целью шантажа на госорганы.

«Поэтому здесь, мне кажется, надо без эмоций. Рынок должен работать», — добавил Евниев.

Напомним, 27 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отменил льготу по беспошлинному ввозу сахара и сырья для его производства. Таким образом, власти поддерживают отечественных производителей сырья.

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