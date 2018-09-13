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Вузы Минска и Ташкента подготовят специалистов по искусственному интеллекту

Общество

Первые два курса студенты будут учиться в Ташкенте

Ташкент, 13 сентября 2018, 20:03 — REGNUM  Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) имени Мухаммада ал-Хоразмий и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) будут совместно готовить специалистов, сообщает 13 сентября издание «Новости Узбекистана».

13 сентября в ТУИТ состоялась встреч с делегацией БГУИР. Учебные заведения открыли совместный факультет, который будет готовить специалистов по трем направлениям: программное обеспечение информационных технологий; программируемые мобильные системы; искусственный интеллект.

Как сообщало ИА REGNUM, Исламский банк развития поможет укрепить материально-техническую базу высших образовательных учреждений Узбекистана. На развитие вузов планируется выделить $44,48 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На развитие материально-технической базы вузов Узбекистана выделят $44 млн

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