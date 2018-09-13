В Бангладеш откроют первую высокотехнологичную больницу

Дакка, , 20:23 — REGNUM Церемония закладки первого камня первой высокотехнологичной больницы в Бангладеш прошла 13 сентября при участии премьер-министра Шейх Хасины. Строительство медицинского комплекса будет осуществляться в сотрудничестве с Южной Кореей. Местом расположения больницы станет Медицинский Университет имени Бангабандху Шейх Муджиба.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», учреждение здравоохранения, где станет возможным оказание медицинской помощи посредством высокотехнологичного оборудования, откроется в 2021 году и будет вмещать в себя более 1000 больничных мест.

Комплекс будет включать центр лечения аутизма, центр обеспечения здоровья матери и ребенка, центр оказания скорой медицинской помощи, центр гастроэнтерологии, кардио и церебрально-сосудистый центр, центр лечения болезней почек, а также центр респираторной медицины.

Стоимость проекта постройки больницы составит более 162 миллионов долларов США, 125 из которых составят инвестиции из Южной Кореи на основе займа под 0,01%, который Бангладеш должен будет выплатить в течение следующих 40 лет.