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Узбекистан планирует купить новые электропоезда у Hyundai

Общество

Переговоры также ведутся с испанской компанией TALGO

Ташкент, 13 сентября 2018, 18:59 — REGNUM  АО «Узбекистанские железные дороги» планирует приобрести новые электропоезда для повышения качества обслуживания туристов, сообщили 13 сентября в пресс-службе госкомтуризма Узбекистана.

Переговоры по данному вопросы ведутся с испанской компанией TALGO и корейской компанией Hyundai.

На базе «Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов» ведутся работы по ремонту и модернизации пяти вагонов. Компания планирует также модернизировать систему онлайн-покупки билетов с возможностью бронирования билетов туристическими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года стоимость проезда железнодорожным транспортом в Узбекистане увеличилась на 43,8% по сравнению с июлем 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Узбекистанские железные дороги» предоставят скидку на проезд

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Железнодорожные перевозки
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