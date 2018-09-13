Узбекистан планирует купить новые электропоезда у Hyundai

Ташкент, , 18:59 — REGNUM АО «Узбекистанские железные дороги» планирует приобрести новые электропоезда для повышения качества обслуживания туристов, сообщили 13 сентября в пресс-службе госкомтуризма Узбекистана.

Переговоры по данному вопросы ведутся с испанской компанией TALGO и корейской компанией Hyundai.

На базе «Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов» ведутся работы по ремонту и модернизации пяти вагонов. Компания планирует также модернизировать систему онлайн-покупки билетов с возможностью бронирования билетов туристическими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года стоимость проезда железнодорожным транспортом в Узбекистане увеличилась на 43,8% по сравнению с июлем 2017 года.

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