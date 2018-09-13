Скандал с беременной пассажиркой дошёл до свердловского СКР

Екатеринбург, , 18:49 — REGNUM В Екатеринбурге скандал вокруг беременной пассажирки, которую водитель автобуса 033-го маршрута выгнал из салона за сделанное замечание, дошёл до свердловского управления СКР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, видео инцидента ранее появилось в соцсетях. На нём видно, как водитель во время движения, в нарушение Правил дорожного движения, разговаривает по телефону. Женщина просит его прекратить разговор во время движения. На что водитель резко тормозит и требует от неё покинуть салон.

Несмотря на то, что пассажирка оплатила проезд, до места она так и не доехала. Женщина намерена наказать своего обидчика. Ранее проверкой обстоятельств инцидента занялась прокуратура Екатеринбурга.

А граждане на форумах и в соцсетях сообщают, что водители автобусов часто разговаривают за рулём по телефону, и предлагают усилить проверки частного общественного транспорта Екатеринбурга.

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