Силовики в Чувашии предлагают штрафовать за нарушение «комендантского часа»

Чебоксары, , 18:28 — REGNUM Правоохранители в Чувашии предлагают ужесточить так называемый закон о «комендантском часе», согласно которому несовершеннолетним запрещено ночью находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Силовики считают, что родителей детей-нарушителей необходимо штрафовать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 13 сентября, на расширенной коллегии прокуратуры Чувашии, посвящённой профилактике подростковой преступности.

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В региональном МВД обратили внимание на рост числа преступлений, совершённых подростками в ночное время, что говорит о «неэффективности принимаемых мер» со стороны органов профилактики. Более того, не все муниципалитеты осознают важность работы в этом направлении, что показали рейдовые мероприятия правоохранителей, проведённые в июле и августе.

«Комиссии по делам несовершеннолетних Алатырского, Аликовского, Шумерлинского районов, городов Чебоксары и Новочебоксарск в проведении мероприятий участие не принимали. В Калининском и Ленинском районах города Чебоксары на наше приглашение предложили сотрудникам полиции самим проводить подобные мероприятия», — сказал замглавы МВД по Чувашии Александр Смирнов.

Министр внутренних дел по республике Сергей Неяскин сообщил, что этим летом правоохранителями «выявлялось более 100 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах после 23 часов», при этом административная ответственность за данное правонарушение региональным законом не предусмотрена:

«В 2018 оду законом Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны предусмотрено наложение административного штрафа на родителей за нахождение их детей без присмотра в общественных местах в ночное время».

В полиции подчеркнули, что штрафные санкции нужны, и «необходимо внести соответствующее дополнение в республиканское законодательство». Это предложение поддержал прокурор Чувашии Василий Пословский, дав поручение сотрудникам ведомства подготовить законодательную инициативу «в ближайшее время». Глава надзорного ведомства подчеркнул, что в этой работе необходимо объединить усилия всех структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон Чувашской Республики «О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие» устанавливает запреты и ограничения на пребывание детей в отдельных местах в ночное время без сопровождения родителей. Так называемый «комендантский час» действует летом с 23:00 до 06:00 часов, в другие сезоны — с 22:00 до 06:00 часов.

«Не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», — говорится, в частности, в законе.