В США из-за урагана «Флоренс» отменены около 1,5 тысячи авиарейсов

Вашингтон, , 18:21 — REGNUM В США из-за надвигающегося на Восточное побережье урагана «Флоренс» отменены более 1400 авиарейсов, передаёт 13 сентября USA Today.

Как сообщается, в настоящее время полностью закрыты аэропорты в Чарльстоне, Миртл-Бич и Уилмингтоне и ряде других городов. Предположительно, воздушные гавани не будут работать до субботы, 15 сентября.

По оценкам метеорологов, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» может достичь побережья США днём 14 сентября. За последние сутки ураган ослабел с четвёртой до второй категории. Скорость ветра в его эпицентре в настоящее время составляет около 49 метров в секунду.

В связи с ожидаемым ударом стихии в штатах Южная и Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Джорджия, а также в столице страны Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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