Голод и истощение: в Петербурге спасают годовалого ребенка

Санкт-Петербург, 13 сентября 2018, 18:21 — REGNUM Сотрудники полиции, медики и правозащитники Петербурга разбираются в том, почему годовалый ребенок оказался доведен до состояния сильного истощения.
12 сентября в полицию Красногвардейского района из медицинского учреждения сообщили о том, что в субботу, 8 сентября, из квартиры был госпитализирован ребенок. По словам медиков, ребёнок находился в состоянии сильного истощения.
«Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Как выяснили позже в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, ребенка, которому сейчас 1 год и 4 месяца, кормили только грудным молоком матери, которая сама фактически голодала, и ей самой требуется медпомощь.
«По словам отца мальчика, меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком», — отметили в пресс-службе детского омбудсмена.
По данным СМИ, у ребенка диагностировали анемию и белково-калорийную недостаточность, которые возникают из-за голода. Четыре дня ребенок находился в реанимации. Сейчас он переведен в обычную палату, продолжается его интенсивное лечение, о выписке говорить рано.
Как выяснилось, еще когда ребенку было чуть больше месяца от роду, врач детской поликлиники сообщила в органы опеки и попечительства о том, что у новорожденного нет нормальных бытовых и санитарных условий, а родители не прислушиваются к рекомендациям медиков.
Ребенка тогда госпитализировали, подлечили и выписали. После чего семья перестала выходить на связь: дверь квартиры никто не открывал, на звонки не отвечал. Теперь стало понятно, что семья уехала в другой район города. В минувшую субботу младенец был госпитализирован скорой помощью, которую вызвал отец ребенка. Мать в силу своего состояния помочь ему фактически не могла.
«Дадут ли маме с папой забрать малыша домой после окончания лечения, решится после выяснение всех обстоятельств, которые привели малыша на больничную койку», — отметили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.
Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, случаи голода и истощения детей в российских регионах — далеко не единичные истории, а страшная тенденция.
Читайте также: Голодная смерть в Прикамье: расследованием громкого дела займётся СКР
Читайте также: Смерть ребёнка от истощения в Перми может стать поводом для рейдов на Алтае
Читайте также: «Дистрофия в анамнезе»: в Тюмени спасают семью из Свердловской области
Читайте также: В Татарии умерла истощенная семилетняя девочка