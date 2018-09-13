Голод и истощение: в Петербурге спасают годовалого ребенка

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Сотрудники полиции, медики и правозащитники Петербурга разбираются в том, почему годовалый ребенок оказался доведен до состояния сильного истощения.

12 сентября в полицию Красногвардейского района из медицинского учреждения сообщили о том, что в субботу, 8 сентября, из квартиры был госпитализирован ребенок. По словам медиков, ребёнок находился в состоянии сильного истощения.

«Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как выяснили позже в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, ребенка, которому сейчас 1 год и 4 месяца, кормили только грудным молоком матери, которая сама фактически голодала, и ей самой требуется медпомощь.

«По словам отца мальчика, меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком», — отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

По данным СМИ, у ребенка диагностировали анемию и белково-калорийную недостаточность, которые возникают из-за голода. Четыре дня ребенок находился в реанимации. Сейчас он переведен в обычную палату, продолжается его интенсивное лечение, о выписке говорить рано.

Как выяснилось, еще когда ребенку было чуть больше месяца от роду, врач детской поликлиники сообщила в органы опеки и попечительства о том, что у новорожденного нет нормальных бытовых и санитарных условий, а родители не прислушиваются к рекомендациям медиков.

Ребенка тогда госпитализировали, подлечили и выписали. После чего семья перестала выходить на связь: дверь квартиры никто не открывал, на звонки не отвечал. Теперь стало понятно, что семья уехала в другой район города. В минувшую субботу младенец был госпитализирован скорой помощью, которую вызвал отец ребенка. Мать в силу своего состояния помочь ему фактически не могла.

«Дадут ли маме с папой забрать малыша домой после окончания лечения, решится после выяснение всех обстоятельств, которые привели малыша на больничную койку», — отметили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи голода и истощения детей в российских регионах — далеко не единичные истории, а страшная тенденция.

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