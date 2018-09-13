В Калуге открыли первый в городе центр здорового питания для школьников

Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калуге при школе №21 открылся первый в городе центр здорового питания. Как сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, для центра разработаны новые технологии приготовления блюд и меню.

Особое внимание планируют уделять качеству используемых продуктов. Всем учащимся уже выданы так называемые «Карты школьника», благодаря которым меню школьников смогут контролировать родители. В перспективе по этой же карте можно будет делать предварительный заказ блюд. На открытии центра присутствовал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский и представители компании DARS Facility Management (ООО «Торговый Дом СПП»), реализовавшей проект.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, одноразовое горячее питание получают 97% школьников Калужской области, что является одним из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе, где питанием охвачены порядка 69,4% учащихся. Также в области выступили с предложением исключить закупки продуктов питания для образовательных организаций из норм федерального закона №44-ФЗ и тем самым повысить качество меню для детей.

Читайте также: В Калужской области хотят вывести школьное питания из-под действия ФЗ

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье хотят изменить процедуру отбора поставщиков питания в школы