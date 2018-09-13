Прокуратура Петербурга требует наказать просверливших ангела

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Лица, виновные в просверливании ангела на одном из зданий в историческом центре Петербурга, должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявила 13 сентября прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки по факту повреждения украшения доходного дома конца XIX века на улице Ропшинской.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года при установке ливневой канализации на доме №1/32 по Ропшинской улице рабочие просверлили барельеф ангела. Видеозапись вандализма, совершенного в ходе капремонта здания, появилась в сети и вызвала возмущение среди петербуржцев.

Как установила прокуратура, действия рабочего «повлекли изменение внешнего облика фасада и могли привести к разрушению части исторического здания».

Подрядчиком по выполнению капремонта является ООО «ТВК-инжиниринг». Оно ведет работы по заказу Фонда капремонта Петербурга. Руководителю подрядной организации внесено прокурорское представление с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности.

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Напомним, у Фонда капремонта планируется забрать работы на «сложных» фасадах 3-й и 4-й категории, чтобы предотвратить повторение ситуаций, когда из-за безответственности и неумелости рабочих на фасадах страдала лепнина и другие элементы.

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