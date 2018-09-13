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В Москве задержали мошенников, выдававших себя за дорожный патруль

Общество

Ранее в ЦОДД предупредили столичных автовладельцев о новом виде мошенничества на дороге

В Москве задержали мошенников, выдававших себя за дорожный патруль
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Ряженый полицейский

Москва, 13 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  Сотрудники ГИБДД задержали в Москве группу мошенников, выдававших себя за сотрудников Центра организации дорожного движения. Об этом сообщается 13 сентября в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

«ГИБДД задержала автомобиль, водители которого под видом сотрудников ЦОДД предлагали помощь за деньги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «логотип уже снят с кузова, водители будут доставлены в органы для проверки».

Как передавало ИА REGNUM, накануне в ЦОДД предупредили автовладельцев о том, что на дорогах столицы действует преступная группа, участники которой, представляясь сотрудниками дорожного патруля, требуют деньги у водителей.

В ЦОДД напомнили, что сотрудники дорожного патруля не берут денег за оказание какой-либо помощи на дороге, и рекомендовали водителям в подобных ситуациях обращаться в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦОДД предупредил москвичей о мошенниках, выдающих себя за дорожный патруль

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