В ярославской ОПОРЕ выбрали нового председателя

Ярославль, , 17:09 — REGNUM 13 сентября в Ярославле на собрании членов регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» выбрали председателем Евгения Завитухина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

На собрании присутствовало 67 человек. Это был полный кворум. Три человека только воздержались, а остальные проголосовали «за» смену председателя регионального отделения. На собрании были председатель Центральной ревизионной комиссии, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», курирующий регионы и приехал руководитель дирекции по развитию регионов. Они жестко отслеживали соблюдение требований закона на этом собрании», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Новым председателем выбран генеральный директор ЗАО «Ангстрем-ИП» Евгения Завитухина. Ему 34 года, в подчинении у него 100 сотрудников.

Прежний председатель общественной организации Сергей Выржиковский не признал легитимность этого собрания и на нем не присутствовал. Перевыборы стали следствием конфликта Выржиковского и Бакирова. Выржиковский обвинил бизнес-омбудсмена в вмешательстве в деятельность общественной организации и неуплате членских взносов. В ответ Альфир Бакиров созвал внеочередную конференцию, на которой и произошла смена руководства.

Сергей Выржиковский, хоть и был отстранен от должности, свое членство в организации не потерял. Его работу на благо организации оценили высоко и считают, что он может претендовать на пост в Совете отделения.

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