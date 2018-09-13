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В Ярославской области снизят квоту на привлечение иностранной рабсилы

Общество

Она использована всего на 45%

В Ярославской области снизят квоту на привлечение иностранной рабсилы
Иллюстрация: Yarregion.ru
Служба занятости

Ярославль, 13 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  Департамент государственной службы занятости Ярославской области пересмотрел размер действующей в регионе квоты по привлечению иностранных работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время она составляет 408 человек. Как пояснила директор департамента службы занятости Лаура Зудина, по состоянию на 31 августа в регионе она использована на 45 процентов.

Работодателям, привлекающим трудовых мигрантов, департамент направил письма с уведомлением о том, что от квоты, которая не будет использована до конца года, необходимо отказаться — частично или полностью. Четверо работодателей уже подтвердили свой отказ — в общей сложности на 63 иностранных работника. В результате межведомственная комиссия приняла решение о снижении квоты на этот год на 17 процентов.

Заявка об уменьшении региональной квоты будет направлена на утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

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Рынок труда
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