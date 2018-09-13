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Итальянская оппозиция продвигает легализацию эвтаназии

Общество

130 тысяч подписей переданы в нижнюю палату парламента

Рим, 13 сентября 2018, 16:57 — REGNUM  Сторонники легализации эвтаназии в Италии собрали 130 тысяч подписей и передали их в нижнюю палату парламента страны, сообщает крупнейшая национальная (ныне оппозиционная) газета La Repubblica в четверг, 13 сентября.

В конце 2017 года итальянский парламент утвердил законопроект о «биологическом завещании». Тогда же рассматривалась возможность начать обсуждение закона об эвтаназии.

После смены правительства весной 2018 года вероятность принятия такого закона снизилась. Контракт коалиционного правительства «Движения 5 звезд» и «Лиги» не предполагает принятия этого закона.

Несмотря на то, что существенная часть депутатов («Движение 5 звезд» и бывшая правящая, ныне оппозиционная Демократическая партия) готовы его обсуждать, категорическое неприятие со стороны «Лиги» делает принятие этого закона маловероятным.

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Политическая жизнь Италии
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