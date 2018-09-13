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«Это настоящий ад!» — ЮНИСЕФ напомнил о детях в Йемене

Общество

«1,8 миллиона детей в стране страдают от недоедания»

«Это настоящий ад!» — ЮНИСЕФ напомнил о детях в Йемене
Brian Harrington Spier
Дети Йемена

Сана, 13 сентября 2018, 16:59 — REGNUM  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) называет «настоящим адом» положение детей в Йемене, 13 сентября передает агентство Reuters.

«По оценкам, 1,8 миллиона детей в стране страдают от недоедания. Почти 400 000 из них голодают и каждый день борются за свою жизнь», — сообщил журналистам представитель ЮНИСЕФ в Йемене Мериткселл Релано.

В целом с проблемой нехватки продовольствия, медицинской помощи и отсутствием основных социальных услуг столкнулись более 11 миллионов несовершеннолетних.

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