Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Apple обвинили в сексизме

Общество

При вводе слова «матриархат» устройство предлагает поменять его на противоположное по значению

Apple обвинили в сексизме
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Паршивая Мерзавка
Автозамену в технике Apple обвинили в сексизме

Москва, 13 сентября 2018, 17:37 — REGNUM  Функцию автозамены в технике Apple заподозрили в сексизме. Пользователи обнаружили, что при вводе слова «матриархат» с ошибкой устройство предлагает заменить его на «патриархат».

На такую особенность обратила внимание пользовательница Twitter с ником «Паршивая Мерзавка». Она написала в адрес корпорации гневный пост и заявила, что больше никогда не будет покупать технику Apple.

Автозамену в технике Apple обвинили в сексизме
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Паршивая Мерзавка
Автозамену в технике Apple обвинили в сексизме

Другие юзеры тоже попробовали написать слово «матриархат» с ошибкой. Некоторым из них iOS также предложила в качестве замены слово «патриархат». Впрочем, подобный результат выдали и некоторые устройства на Android.

Ранее обвинениям в сексизме подверглась и компания Google. Исследователи бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул обнаружили, что при переводе предложений с языков, не имеющих категории рода, сервис Google Translate гораздо реже относит к женскому роду технические профессии, нежели профессии в области медицины.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные заподозрили переводчик Google в сексизме

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