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Гидрометцентр сообщил о последних днях климатического лета в Москве

Общество

К воскресенью в столичный регион придут дожди

Гидрометцентр сообщил о последних днях климатического лета в Москве
Хильма аф Клинт. Конец лета (фрагмент). 1903

Москва, 13 сентября 2018, 16:31 — REGNUM  Климатическое лето в Москве завершится к концу текущей недели, сообщили 13 сентября в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, обычно температура воздуха в столице начинает постепенно понижаться с 24 августа, однако на этот раз климатическое лето продержалось дольше.

Отмечается, что период так называемого бабьего лета продлится всего несколько дней. До конца недели погода днём будет находиться на уровне 20−22 градусов, однако к воскресенью, 16 сентября, столбики термометров опустятся до 17−19 градусов, в связи с приближением атмосферных фронтов в регионе начнутся дожди.

В ночные часы уже в ближайшие дни возможны заморозки. Так, в ночь на субботу в столице ожидается 6−8 градусов выше нуля, а по области — местами до минус 2 градусов.

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