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«Такая туфта» — соцсети об интервью «отравителей Скрипалей»

Общество

Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу RT

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«Такая туфта» — соцсети об интервью «отравителей Скрипалей»
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Караульный
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT

Москва, 13 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании подозревают в причастности к «делу Скрипалей», дали интервью телеканалу RT. Пользователи соцсетей называют его «цирком».

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Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Караульный
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT

В соцсетях считают, что интервью постановочное, однако не понимают, почему герои так плохо «сыграли». В то же время некоторых юзеров неправдоподобная легенда наталкивает на мысль, что Петров и Боширов на самом деле не являются агентами ГРУ.

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Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Караульный
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT

https://twitter.com/Const_in/status/1040188536648028160

«История выглядит довольно нелепой и идиотской, и именно поэтому на вопрос, почему им не придумали более правдоподобную легенду, есть очень простой ответ: потому что эти люди не являются никакими агентами», — считают авторы Telegram-канала «Русское будущее».

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Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Борода вещает
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT

Некоторые пользователи предположили, что интервьюируемые — гомосексуалисты. В качестве подтверждения они приводят данные из Google о том, что в Солсбери много заведений для людей с нетрадиционной ориентацией.

https://twitter.com/Nikolay__S/status/1040209334377041920

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Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Yoba Media
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
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Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Ortega
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
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Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Иллюстрация: Скриншот страницы Telegram-канала Караульный
Реакция соцсетей на интервью Петрова и Боширова телеканалу RT

Юзеры скептически отнеслись не только к ответам Петрова и Боширова, но и к вопросам главного редактора RT Маргариты Симоньян. По мнению юзеров, интервью оказалось очень сырым и непрофессиональным.

https://twitter.com/Panikushka5063/status/1040193506231439360

Сомнению подвергли, по мнению комментаторов, также тот факт, что Петров и Боширов сами позвонили Симоньян и захотели дать ей интервью.

https://twitter.com/Axel4415_rus/status/1040191363051122688

Напомним, в интервью RT Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что приехали в Великобританию в туристических целях. В Солсбери, по их словам, мужчины приехали, чтобы посмотреть на местный собор. Петров и Боширов рассказали, что работают предпринимателями. Их бизнес связан с фитнесом, спортивным питанием и пищевыми добавками. На вопрос, почему они всё время вместе, интервьюируемые попросили не углубляться в их личную жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: «Агенты ГРУ» Петров и Боширов опасаются за свою жизнь

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