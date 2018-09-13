За выполнение закона о тишине в Петербурге надо заплатить полиции

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия») предлагает Смольному профинансировать деятельность органов МВД по соблюдению городского «Закона о тишине». Отсутствие у полицейских полномочий и средств на исполнение этого закона приводит к нарушению права петербуржцев на спокойный отдых.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Четырбока, парламентарий обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением письменно договориться с МВД о передаче полиции полномочий по составлению протоколов о нарушении «закона о тишине». И оплачивать эту работу полиции со стороны города.

Как считает Денис Четырбок расходы на выполнение такого соглашения города с МВД улучшат качество жизни петербуржцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на слушаниях проекта бюджета на будущий год глава комитета по законности, правопорядку и безопасности Санкт-Петербурга Леонид Богданов попросил почти 4 млн рублей, чтобы передать органам МВД полномочия по борьбе с нарушениями городского закона о тишине, потому что сейчас этот закон не исполняется. Чиновники Смольного составляют порядка 50 тыс. административных протоколов в год, но этого недостаточно для наведения порядка.

В последнее время Заксобрание Петербурга приняло множество законов, направленных на борьбу с курением, несанкционированной торговлей алкоголем, нарушениями тишины и городского благоустройства. Однако эти законы зачастую не исполняются, а нарушители уходят от наказания.

Особенно досаждают горожанам шум во время домашних гулянок и ремонтные работы во внеурочное время. Добавим, что Уставный суд Санкт-Петербурга подтвердил соответствие «закона о тишине» главному документу города.

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