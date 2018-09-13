В Роскомнадзоре заявили об исполнении Google требований перед выборами в РФ

Москва, , 15:02 — REGNUM Американская транснациональная корпорация Google исполнила требование Роскомнадзора и прекратила распространение незаконных агитационных роликов накануне выборов в российских регионах, заявил 13 сентября замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии в Совете Федерации.

По его словам, компания Google самостоятельно ограничила ряду лиц доступ к использованию своих рекламных инструментов, фактически исполнив предъявляемые к ней требования ведомства.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия и Роскомнадзор направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства.

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