Горький шоколад с «плачущим Путиным»: что думает общественность на Алтае

Барнаул, , 15:03 — REGNUM Алтайская общественность по разному отнеслась к появлению в одном из барнаульских супермаркетов плиток горького шоколада с изображением «плачущего Путина» на обёртке.

К примеру, заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко назвал странной бизнес-идею бизнесмена из Санкт-Петербурга, наладившего выпуск такого товара. Откровенное разочарование этим событием на своей странице в Facebook высказал основатель Школы реальной политики Константин Емешин, сказав, что лично ему как-то обидно стало за державу.

Напомним, предприниматель Андрей Шаркав, наладивший в Петербурге выпуск этих шоколадных плиток, уверен в своей законопослушности и говорит о том, что никаких претензий со стороны Кремля по поводу использования изображения первого лица не было и нет, поскольку речь не идёт об использовании фотографического изображения человека в коммерческих целях.

Но депутат Алтайского краевого законодательного собрания (Единая Россия) Павел Шумихин обратил внимание на другой аспект вопроса:

«Если не платить, то хотя бы согласовывать должны из соображений приличия и хорошего тона. А само изображение «плачущего Президента», на мой взгляд, совсем не соответствует образу Владимира Владимировича Путина, для которого, даже по мнению зарубежных СМИ, характерны такие качества, как мужество и решительность».

В отличие от своего коллеги, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает, что как раз-таки «слёзы Путина» на шоколадной плитке уместны:

«Сама бы я такой шоколад не купила, но 2018 год ознаменовался массой антисоциальных решений на федеральном уровне. Поэтому слезы в данной ситуации более уместны, чем проявление радости.

И вообще, президент и должен терпеливо относится к тому, куда бы его ни разместили. Конечно, если это не оскорбительный подтекст. К примеру, мою фотку как-то разместила у себя на странице какая-то пивоварня, но я не стала предъявлять претензии — депутат принадлежит народу».

Главный редактор ИА «Банкфакс» Виктория Крахмалёва напомнила, что «бизнес на Путине» вообще то весьма распространён.

«На фоне многочисленных плакатов, картин, футболок, календарей, школьных тетрадей и дневников с изображением российского президента и безумных роликов в духе «выйти замуж за Путина» меня, наверное, уже мало что может покоробить. Русские люди и в любви, и ненависти одинаково не знают меры.

Про шоколад «Плачущий Путин» могу сказать одно: потребителем этого продукта лично я точно не буду. В целом негативно отношусь к «именным» продуктам, поскольку считаю, что в таких случаях производитель легко может пожертвовать качеством по принципу «и так купят». Хотя неоднократно слышала, что мужской парфюм «Жириновский» очень даже неплох», — резюмировала алтайский журналист Виктория Крахмалёва.

Ну, а что же народ? Безработная жительница Барнаула Ольга Найдёнова говорит, что что по размаху, с каким ведётся продажа всевозможной продукции с образом Владимира Путина (по всему выходит, что можно хоть швабры с вёдрами с лицом президента продавать), уже давно поняла, что идёт направленная продажа такого товара населению:

«Вкусный, приятный, шоколадная наша радость. Но я думаю, что договорённости между властями и владельцем ООО всё же есть. Понятно же, как у нас «свободный бизнес» устроен — если бы идея кремлёвским наблюдателям не понравилась, то выпускал бы названный кондитер плитку «сладкая сладость».

Кстати, полагаю, что правительству, у которого уже давно иссякли идеи по поводу мер господдержки малого бизнеса, питерского кондитера стоило бы взять на заметку: вроде, дело у него хорошо пошло — и заказы, и выручка взлетели. Ну так пусть все так пробуют дальше!

Вот только я не очень понимаю, что мы ещё такое производим и куда можно поместить лик национального лидера? На автомобили? На сыр или пакеты с молоком? Может, раздеть его не до голого торса, а до трусов?», — иронизирует жительница Барнаула Ольга Найдёнова.

Для полноты обзора мнений корреспондент ИА REGNUM обратился к заведующему кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаила Гундарину.

Прежде всего, эксперт подчеркнул, что использование производителями для продвижения своей продукции образов популярных деятелей (все равно, в какой сфере) — классика маркетинга.

«Уже можно писать целое исследование и об использовании образа Путина. Причем в некоторых случаях это именно Путин (известные изображения на футболках, продающихся в основном по интернету — на коне или даже на медведе, с атлетическим торсом и тому подобное). А в некоторых случаях Путин присутствует лишь «косвенно», но вполне узнаваемо — как в названии известной водки», — напомнил Михаил Гундарин.

По его мнению, вполне естественно, что денег при этом Путину не платит никто.

«Ибо в России традиционно правитель сам раздает деньги и прочие блага, а не трясет с подданных «по мелочи». С другой стороны, быть распространяемым широко и добровольно — мечта любого политика (из наших деятелей себя на упаковке особенно любит Жириновский).

В общем, появление Путина на шоколаде неудивительно. Нашумевшая плитка относится, скорее, к премиальному (или суб-премиальному) сегменту, то есть на по-настоящему массового потребителя не рассчитана. Покупатели единичны и разборчивы. А значит, использование столь популярного образа вполне оправданно — ведь именно Путин на обложке (как отличительная особенность этой продукции) становится главным аргументом для покупки товара. Это все очевидно.

Интереснее, в каком виде предстает Владимир Владимирович. Вид этот совсем не официозный, даже наоборот — ироничный и даже слегка карикатурный. При этом, как можно судить, претензий именно к такой интерпретации со стороны Кремля не высказывалось.

Что бы там ни думали иностранцы, покупающие шоколад, мы с вами вправе видеть здесь свидетельство хорошего чувства юмора у руководства страны. Что, в общем, приятно», — заключил учёный.

Как видим, у общественности нет однозначного отношения к товарам с использованием образа первого лица государства, но общий тон комментариев о таком бизнесе, скорее, негативный, раздраженный. И может быть, есть смысл задуматься над тем, что образ главы России — такой же государственный символ, как, скажем, государственный флаг или герб, и его использование при производстве товаров должно быть соответствующим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава питерской фирмы «Шокобокс» Андрей Шарков, организовавший производство шоколадных плиток с «плачущим Путиным» пояснил, что идея выпустить шоколадную серию «Президент» возникла ещё в 2013 году, и что в дизайне этикеток используется не фотография Владимира Путина, а картина петербургского художника Алексея Сергиенко, который и получает от предпринимателя «роялти» от объема выпуска шоколада.

По словам Андрея Шаркова, никаких претензий со стороны Кремля к выпуску шоколада «с Путиным» не поступало.

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