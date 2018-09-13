МЧС РФ: под Красноярском ликвидированы последствия снегопада

Красноярск, , 14:13 — REGNUM Ранее введенное в связи со снегопадом ограничение автомобильного движения на горном участке федеральной трассы «Енисей» под Красноярском снято. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В результате расчистки и подсыпки дорожного полотна с использованием специальных комбинированных дорожных машин и грейдеров «в 14:45 (10:45 мск) движение на автодороге Р-257 «Енисей» открыто для всех видов транспорта».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа мощный грозовой фронт, который проходил над Турцией, вызвал обильный снегопад, из-за которого пришлось перекрывать дороги на популярные курорты страны.

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