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МЧС РФ: под Красноярском ликвидированы последствия снегопада

Общество

Движение на автодороге Р-257 «Енисей» открыто для всех видов транспорта, отметили в экстренной службе

Красноярск, 13 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  Ранее введенное в связи со снегопадом ограничение автомобильного движения на горном участке федеральной трассы «Енисей» под Красноярском снято. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В результате расчистки и подсыпки дорожного полотна с использованием специальных комбинированных дорожных машин и грейдеров «в 14:45 (10:45 мск) движение на автодороге Р-257 «Енисей» открыто для всех видов транспорта».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа мощный грозовой фронт, который проходил над Турцией, вызвал обильный снегопад, из-за которого пришлось перекрывать дороги на популярные курорты страны.

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