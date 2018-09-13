Тульской области преподнесли в дар икону Святого князя Дмитрия Донского

Тула, , 14:11 — REGNUM Икона Святого Благоверного князя Дмитрия Донского прибыла в Тульскую область, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. 13 сентября у колокольни Тульского кремля состоялась церемония принесения иконы в дар Тульской епархии Московского патриархата и правительству Тульской области.

Икона написана известным современным иконописцем Валерием Лагутиным, изготовлена из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарем. Образ святого благоверного великого князя Димитрия Донского освящен 20 июля в Архангельском соборе Московского Кремля на его святых мощах. Богослужение возглавлял митрополит Истринский Арсений — первый викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к верующим с архипастырским словом. Глава Тульской области Алексей Дюмин, отметил, что имя Дмитрия Донского неразрывно связано с историей Тульской земли и всей России.

«Даже спустя много веков доблесть Дмитрия Донского и его воинов остается примером для патриотов России. Благодарю экологическое движение «Зеленая Россия» за поистине бесценный подарок. Пусть эта икона укрепляет мужество, силу духа и веру всех защитников русской земли», — сказал Алексей Дюмин.

По окончании церемонии митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен в храме в честь Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии в Тульском кремле.

Затем на территории Тульского кремля начался Крестный ход — до места Куликовской битвы, где завершится торжественным выносом иконы из храма преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме Куликова Поля, шествием к Памятной Стеле святого благоверного князя Димитрия Донского и литией по погибшим воинам на поле сражения.

Отметим, что икона будет доставлена в три тульских храма. 13 сентября, 14:00 — в церковь Параскевы Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий Храм) с. Дедилово Киреевского района; 14 сентября в 10:00 — в храм Димитрия Донского города Донского; 14 сентября, в 16:00 — в Богородицерождественский храм с. Монастырщина. 15 сентября, 11:00 икону доставят на Красный холм Куликова Поля.

Кроме того, с 15 до 21 сентября состоятся Всероссийский экологический субботник и высадка ратного леса (100 именных крупномерных дубов) на Куликовом поле, посвященный 30-летию прославления причисления к лику Святых святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.