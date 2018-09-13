Четверг, 13 Сентября 2018 года
15:20:19 МСК

Специалисты уральского вуза подключатся к борьбе с наркотрафиком в Китае

Общество

Екатеринбург посетила делегация КНР под руководством главы комиссии по контролю за наркотиками

Специалисты уральского вуза подключатся к борьбе с наркотрафиком в Китае
Нет наркотикам!

Екатеринбург, 13 сентября 2018, 14:11 — REGNUM  Химики Уральского федерального университета (УрФУ) окажут технологическую поддержку при решении проблемы наркотрафика в Китае, сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

Уральский вуз посетила делегация из КНР, которую возглавил заместитель генерального секретаря Китайской национальной комиссии по контролю над наркотиками (NNCC), главный инженер Национальной лаборатории по борьбе с наркотиками (NNL) Ван Йоумэй.

Он сообщил, что отношения между Россией и Китаем очень дружественные, а УрФУ считается одним из самых известных российских университетов.

«Наркотрафик является для наших стран большой проблемой, и я уверен, что мы сможем ее совместно преодолеть. Эффективность нашей работы в этом направлении напрямую зависит от уровня технологической поддержки. Без этого наша деятельность становится все более трудной», — сказал Йоумэй.

Отмечается, что в ходе визита китайская делегация посетила центр фармацевтических и химических технологий УрФУ, нацеленный на организацию разработки лекарственных препаратов и технологий их получения, внедрения и серийного выпуска инновационных лекарств. Центр включает комплекс специализированных лабораторий и опытно-производственный участок по разработке технологий получения субстанций и готовых лекарственных форм препаратов.

Читайте также: Уральский институт УрФУ примет на учебу 240 студентов из Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить