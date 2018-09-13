В Калужской области бородатую неясыть выбрали символом 2019 года

Калуга, , 13:39 — REGNUM В Калужской области на портале органов государственной власти региона завершился опрос по теме «Краснокнижная флора и фауна — символ года 2019», организованный Министерством природных ресурсов и экологии региона. Среди 36 редких растений, животных и насекомых победу одержала бородатая неясыть, которая получила 27% голосов участников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изображение бородатой неясыти планируют использовать на региональных экологических мероприятиях и на уроках экологии и краеведения в школах, где ждет подробный рассказ о птице-символе 2019 года.

Бородатая неясыть — одна из самых крупных сов. Длина ее тела составляет 80 сантиметров, а размах крыльев достигает полутора метров. Под клювом у птицы черное пятно, напоминающее бороду, — из-за него она и получила свое название. В Калужском регионе бородатую неясыть можно встретить только в заповеднике «Калужские засеки». По мнению орнитологов, сегодня в области обитает не более трёх-пяти особей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за титул символа региона 2019 боролись черный аист, белая цапля, бородатая неясыть, лебедь-шипун, сизоворонка. Среди представленных растений наибольшей популярностью пользовались гвоздика песчаная, печёночница благородная и колокольчик сибирский. В 2018 году символом года Калужского региона стал зубр, а в 2017 году — рысь.

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