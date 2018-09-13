Четверг, 13 Сентября 2018 года
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В Прикамье чиновники хотели отремонтировать подлежащий сносу жилой дом

Общество

В суде от чиновников Чусового потребовали признать дом по ул. Орджоникидзе непригодным для проживания и отказаться от капитального ремонта здания

Чусовой, Пермский край, 13 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  В Чусовском городском поселении Пермского края суд обязал администрацию признать дом № 10 по ул. Орджоникидзе аварийным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, несмотря на признаки аварийности, чиновники решили не исключать дом из жилого фонда и капитально отремонтировать ветхое здание. Это решение надзорное ведомство оспорило в суде.

В иске прокуратура потребовала признать заключение межведомственной комиссии незаконным и принять решение о признании жилого дома непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции.

Добавим, двухэтажный жилой дом построен в 1951 году. В нем расположено 12 квартир.

Стоит отметить, что в середине лета 2018 года состояние жилого фонда Чусового вызвало нарекания со стороны надзорного ведомства. По данным информресурсов, город не выполнил программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. Нераселенными и неснесенными оказались 37 многоквартирных домов.

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Ликвидация ветхого жилья
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