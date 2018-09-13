В Госдуме обсудили смягчение наказаний за репосты

Москва, , 14:01 — REGNUM На круглом столе в Госдуме предложили разделить наказание за публикацию экстремистского контента для лиц, «являющихся первоисточниками информации», и для тех, кто «распространяет информацию иных лиц». Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») журналистам.

Срок за репосты призывов к экстремисткой деятельности предлагают снизить с пяти лет до одного года или наказывать штрафом от 100 тыс. рублей. За репосты, в которых поднимается вопрос о «нарушении территориальной целостности РФ», предлагают снизить срок обязательных работ с 480 до 200 часов или срок лишения свободы с пяти лет до одного года. Репост записей, «возбуждающих ненависть и вражду», предложили наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы до одного года.

В то же время депутат Госдумы Сергей Железняк считает, что нельзя смягчать наказание за репосты, так как это «потворствует информационным войнам».

«Источник может быть фейковым, анонимным, и аудитория у него может быть в разы меньше, чем у того, кто потом распространил информацию у себя», — сказал он.

Напомним, ранее писатель и депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) внёс на рассмотрение два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). На сегодняшнем обсуждении он не присутствовал.

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