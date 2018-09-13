В Волгограде сохранили льготы людям предпенсионного возраста

Волгоград, , 13:09 — REGNUM Волгоградская областная дума 13 сентября на первом заседании осенней сессии приняла закон о сохранении льгот людям предпенсионного возраста. Как сообщила пресс-служба облдумы, на льготы, которые ранее было положены только тем, кто уже вышел на пенсию, теперь имеют право женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

«С 1 января 2019 года у женщин, достигших 55 лет, и мужчин от 60 лет, независимо от того, являются они пенсионерами или нет, остается право на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ, льготный проезд, социальное пособие, обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения внесены в Социальный кодекс региона и областные законы. Как сообщила депутат облдумы Татьяна Бухтина, расширение мер поддержки будет продолжаться.

Как ранее писало ИА REGNUM, законопроект был внесен в Волгоградскую областную думу в начале сентября. Он стал исполнением предложения Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы. В частности, президент заявил о необходимости распространения льгот, которыми могут пользоваться пенсионеры, на жителей предпенсионного возраста.

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