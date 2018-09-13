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На Украине одиннадцатый день продолжается забастовка волынских шахтеров

Общество

И. о. гендиректора предприятия «Волыньуголь» не выдержал напряжения и потерял сознание

Киев, 13 сентября 2018, 13:05 — REGNUM  Горняки шахты «Нововолынская» на Украине отказались работать из-за задолженности по зарплате, написал 13 сентября глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, шахтеры продолжают акцию протеста уже 11-й день. Рабочие действуют решительно: 12 сентября они пришли к администрации предприятия «Волыньуголь» и начали жечь шины. После этого шахтеры зашли в кабинет исполняющего обязанности гендиректора «Волыньугля» Андрея Пилипюка и потребовали его увольнения. Пилипюк потерял сознание. Договориться о чем-либо с администрацией горнякам так и не удалось.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о выделении почти $50 млн на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Однако рабочим по-прежнему не выплачивают зарплату.

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Забастовки
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