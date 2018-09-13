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«Теперь мы видели все!»: Meduza «подрисовала» Собянину 4% голосов

Общество

Издание указало не 70%, а 74% голосов, которые Собянин якобы набрал на выборах мэра Москвы

«Теперь мы видели все!»: Meduza «подрисовала» Собянину 4% голосов
Иллюстрация: Скриншот страницы Meduza
Тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?»

Москва, 13 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  На сайте интернет-издания Meduza 12 сентября появился тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?» Пользователям предлагают проверить свои знания относительно того, какие изменения произошли в столице при Сергее Собянине. Однако внимание юзеров привлёк другой факт — в описании теста указано, что он набрал 74% голосов на выборах мэра Москвы, тогда как за Собянина на самом деле проголосовали 70,17%.

Тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?»
Иллюстрация: Скриншот страницы Meduza
Тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?»

«Медуза» подрисовала Собянину почти 4% голосов. Теперь мы видели все!» — обратил внимание на тест автор Telegram-канала «Проверочная».

Ранее «Медуза» не отличалась такой «поддержкой» Сергея Собянина. Например, в 2016 году издание выпустило собственную версию популярной компьютерной игры «Сапер», посвященную сносу ларьков в Москве. Игроку нужно было предугадать действия мэра столицы и «понять, что именно он хотел снести». Игра появилась после того, как 9 февраля 2016 года в Москве снесли почти 100 торговых павильонов и ларьков, которые были построены в соответствии с требованиями законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пиррова победа»: что помогло Собянину победить на выборах?

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Выборы мэра Москвы
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