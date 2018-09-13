Обновленный браузер Google подверг пользователей угрозе — эксперты

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Недавнее обновление популярного интернет-браузера Google Chrome, по мнению экспертов, может позволить злоумышленникам получать данные пользователей. Об этом пишет портал BleepingComputer.

Отмечается, что призванное облегчить пользование браузером обновление автоматически исключает субдомены www и m из адресной строки приложения. Эксперты считают, что такая автоматическая замена адресов может привести к учащению переходов пользователей на так называемые «фишинговые» сайты, на которых предлагается вводить различные данные пользователей — вплоть до банковских.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля компания-производитель антивирусов Dr. Web получила статус компетентной организации от Координационого центра национального домена сети Интернет. Теперь Dr. Web вправе требовать блокировки сайтов с вредоносным содержимым.

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