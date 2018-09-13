Лавров рассказал студентам о развитии в России дипломатии мягкой силы

Владивосток, , 12:39 — REGNUM Россия на современном этапе уверенно восполняет пробел в развитии дипломатии мягкой силы, возникший с распадом СССР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

Проводя встречу на полях IV Восточного экономического форума, глава российского МИД рассказал, что одним из элементов мягкой силы является укрепление центров изучения русского языка за рубежом. Проведенные в 2014 году зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу — 2018 также, по словам Лаврова, стали образцом народной дипломатии. Министр напомнил, что большую пользу в этой сфере приносят перекрестные годы языка и культуры разных стран.

«Россия выступает за архитектуру равной и неделимой безопасности, которая основывалась бы на внеблоковых подходах и политике невмешательства во внутренние дела других государств», — сказал Лавров.

Напомним, IV Восточный экономический форум проходит в Дальневосточном федеральном университете с 11 по 13 сентября. В этом году он объединил более 6000 делегатов — представителей официальных, деловых, научных и экспертных кругов из 60 стран.

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