В Совфеде предложили запретить курение возле подъездов

Москва, , 12:37 — REGNUM Законопроект о штрафах за курение возле подъездов жилых многоквартирных домов разработала группа членов Совфеда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, инициатива пока не поступила на рассмотрение Госдумы.

Сенаторы возмущены тем, что жители, особенно дети, вынуждены вдыхать дым возле входа в свои дома.

Поправки предлагаются внести в статью 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В случае принятия закона, нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

В России уже действует запрет курения на лестничных площадках домов, в лифтах, в подъездах.

Отметим, что подобная инициатива вносится не в первый раз, ранее правительство не согласилось ввести ограничение на курение на расстоянии 10 метров от подъездов.

Читайте развитие сюжета: Запрет на курение у подъездов: ограничения работают «через голову»