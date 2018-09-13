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В Москве все трамваи обновят к 2024 году

Общество

Более 1 млн пассажиров пользуются современным транспортом еженедельно

В Москве все трамваи обновят к 2024 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новый низкопольный трамвай «Витязь-М»

Москва, 13 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  Полностью обновить трамвайный парк планируют к 2024 году власти Москвы. Об этом сообщил 13 сентября журналистам заместитель главного инженера ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев.

Он отметил важность постоянного обновления транспорта для быстрой и комфортной перевозки пассажиров. Москва продолжит закупать трамваи, и к 2024 году подвижной состав должен обновиться на 100%.

Так, 13 сентября Москва получила 201-й низкопольный трамвай «Витязь-М». Новый транспорт вышел на столичные маршруты. Более 1 млн пассажиров пользуются современным транспортом еженедельно.

Как сообщало ИА REGNUM, низкопольные трамваи «Витязь-М», адаптированные для перевозки маломобильных пассажиров, начали курсировать в Москве в марте 2017 года. Осенью 2018 года в столице ожидаются испытания первого беспилотного трамвая.

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