Google заявил о предстоящем закрытии сервиса Inbox

Вашингтон, 13 сентября 2018, 12:28 — REGNUM Руководство интернет-гиганта Google приняло решение отказаться от поддержки почтового приложения Inbox в марте 2019 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.
Отмечается, что Google планирует сосредоточиться на разработке своего почтового сервиса Gmail.
«Мы планируем сосредоточиться исключительно на Gmail и попрощаться с Inbox от Gmail в конце марта 2019 года», — говорится в сообщении.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что международная платежная система MasterCard передавала компании Google данные о транзакциях пользователей своих кредитных карт.
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