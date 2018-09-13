Ещё один челябинец осуждён за терроризм

Челябинск, , 12:15 — REGNUM Ещё один челябинец получил срок за участие в террористической организации. Приговор вынес Приволжский военный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ФСБ.

Житель Челябинска признан виновным в том, что вовлекал в террористическую организацию сторонников. Свою вину он признал. Суд рассмотрел дело в особом порядке. Итогом стал приговор — 2 года и 9 месяцев общего режима.

Напомним, ранее тем же судом был осуждён ещё один челябинец. За террористическую деятельность, в том числе участие в войне на территории Сирии, ему дали 16 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинец получил 16 лет за террористическую деятельность