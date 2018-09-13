Бездомными животными в Туле займется благотворительный фонд из Подмосковья

Тула, , 11:58 — REGNUM В Туле определен подрядчик на отлов и содержание безнадзорных животных — по результатам проведенного администрацией города тендера контракт получит благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба администрации Тулы.

Всего, в соответствии с контрактом, организация должна отловить на территории Тулы 805 собак, по заявкам Городской службы единого заказчика.

Как рассказала журналистам глава фонда Вера Митина, организация располагает двумя приютами в Зеленограде Московской области, помещения которых могут вместить всех отловленных животных. Перевозить их будут в специальных автомобилях, оборудованных кондиционерами, клетками с водой.

При этом, подчеркнула представитель фонда, хотя по контракту спустя 180 дней животных можно вернуть в привычную среду, на улицы собаки уже не вернуться: они останутся в приюте, им будут искать новых хозяев. Те животные, которые не смогут найти новый дом, останутся в приюте.

Также специалисты решают вопрос с возможным отловом потерявшихся животных. В ближайшее время на сайте фонда появится страница, на которой будут размещаться фото пойманных в Туле собак. Если владелец узнает своего питомца, то его вернут ему обратно.