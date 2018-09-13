Школьников сориентируют на космос

Королёв, Московская область, , 11:57 — REGNUM Всероссийская отраслевая профориентационная акция «Космоспрофи» пройдет 21−22 сентября в городах России, где имеются предприятия «Роскосмоса», сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королёва.

Участниками акции станут школьники и учащиеся российских общеобразовательных учреждений. Они смогут задать свой вопрос генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, который 22 сентября посетит Центр развития технологий и подготовки кадров Завода экспериментального машиностроения и примет участие в мероприятии в формате онлайн-сессии.

Отмечается, что акция «Космоспрофи» направлена на популяризацию наследия ракетно-космической отрасли, а также на содействие в профессиональном самоопределении и выборе будущей профессии и на дальнейшее построение карьеры с учетом приоритетных направлений развития отечественной космонавтики.

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