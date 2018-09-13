Голикова разъяснила, кого накажут за увольнение «предпенсионера»

Москва, , 11:39 — REGNUM Определять ответственного за неприем или увольнение граждан предпенсионного возраста буду следственные органы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рассмотрения президентского законопроекта о введении уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение предпенсионеров в ходе пленарного заседания Госдумы.

Так, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за необоснованное увольнение граждан в течение пяти лет до выхода на пенсию. Штраф может составить до 200 тыс. рублей. Кроме того, за такое преступление также могут грозить обязательные работы сроком до 360 часов.

Однако законопроект не дает четкого определения того, кто именно со стороны работодателя будет нести наказание.

«Привлекаться будет тот, кто является стороной по трудовому договору. У трудового договора две стороны — тот, кто его подписал со стороны работника, и тот, кто подписал его со стороны работодателя. Далее в рамках досудебного разбирательства следственные органы определят виновность либо физического лица, которое представляет конкретное предприятие, либо юридического лица», — пояснила в ходе пленарного заседания Голикова.

Между тем Уголовный кодекс РФ не предполагает ответственности юрлиц — уголовное наказание в РФ персонифицированное. Таким образом, нести наказание в любом случае придется физическому лицу.

Депутаты Госдумы рассматривают президентский законопроект об уголовном наказании работодателей за необоснованный отказ в сотрудничестве гражданам, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Ранее против такой инициативы выступил бизнес — с точки зрения делового сообщества, такая мера отрицательно скажется на бизнес-климате страны и уведет некоторые предприятия в тень.

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