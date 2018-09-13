«К сожалению, не ваш»: соцсети о новых моделях iPhone

Нью-Йорк, США, , 11:55 — REGNUM Вечером 13 сентября корпорация Apple представила три новые модели iPhone — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. В сети это стало одним из самых обсуждаемых событий. Многие пользователи скептически отнеслись к новым моделям гаджетов, в особенности к их цене.

https://twitter.com/delovoi_olen/status/1040141061824434176

Стоимость самой дешёвой из новых моделей (iPhone Xs с 64 ГБ памяти) составит 87 990 рублей. За самый дорогой смартфон (iPhone Xs Max с памятью 512 ГБ) придётся отдать 127 990 рублей. В социальных сетях уже появилось много мемов, в которых новые iPhone сравнивают с почкой.

https://twitter.com/f1ssher/status/1040097883201126400

https://twitter.com/AnitneAnomalous/status/1040104591046656000

https://twitter.com/Coooooodyyyy/status/1039987310568325120

Юзеры посчитали, на что можно потратить 130 тыс. рублей. Они отмечают, что такой суммы хватит, чтобы заплатить за год обучения в вузе и съём квартиры.

https://twitter.com/oblivion 012 /status/1040113215030616064

https://twitter.com/kissa417/status/1040148009416368128

Вспомнили и про iPhone X, который до недавнего времени оставался новейшей моделью. Пользователи шутят, что теперь это «нищебродский» смартфон.

https://twitter.com/Alex_Filipenko/status/1040090452953837568

Похоже, единственное, что порадовало юзеров — цветовая палитра новых моделей. Впрочем, некоторые и к ней в сети отнеслись скептически. Пользователи вспомнили iPhone 5C, которые также выпускали в разноцветных корпусах.

https://twitter.com/KiraKovalevsky/status/1039977664315121664

Внимание юзеров также привлекли новые Apple Watch, которые способны делать электрокардиограмму.

https://twitter.com/SamsonovSpace/status/1040087161960312832

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корпорация Apple представила три новые модели iPhone, а также умные часы нового поколения — Watch Series 4. Внешне iPhone Xs и Xs Max практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X. Гаджеты работают на передовом процессоре A12 Bionic, а их экраны поддерживают частоту обновления в 120 Гц. iPhone Хr имеет только одну основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, оснащен процессором Apple A12 Bionic и LCD-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма.

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