Госпрограмма «Чистая вода» обернулась новым судебным приговором в Астрахани

Астрахань, , 11:31 — REGNUM В Астрахани местного жителя приговорили к семи годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Чистая вода». Об этом сообщила пресс-служба СКР 13 сентября.

Астраханец, отбывающий наказание в местах лишения свободы, узнал о государственной программе «Чистая вода». Через знакомых он создал фирму и заключил договоры с участвующими в программе подрядчиками — на изготовление и поставку водоочистного оборудования. При этом оборудование на самом деле для этого не предназначалось. Таким образом преступнику удалось похитить бюджетные средства на сумму более 28 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», включающее пять эпизодов преступления. Суд признал мужчину виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф — 1,5 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее госпрограмма «Чистая вода» обернулась еще одним громким уголовным делом. Бывшего министра ЖКХ Астраханской области Виктора Яковлева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к двум годам лишения свободы.

Яковлев был осужден за то, что в 2012 году подписал платежные документы, по которым недобросовестный подрядчик получил более 12 миллионов рублей за недоделанную работу. В рамках госпрограммы «Чистая вода» министерство заключило контракт с ООО ПКФ «Каналводстрой» на реконструкцию очистных сооружений водопровода в селах Икряное и Маячное Икрянинского района. И к началу 2018 года жители этих двух сел до сих пор оставались без питьевой воды.

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