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Украинские банки начали передавать фискальной службе данные о клиентах

Общество

Речь идет только о предпринимателях

Киев, 13 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  Государственная фискальная служба (ГФС) Украины начала получать от украинских банков данные о счетах предпринимателей, заявил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов, сообщает 13 сентября УНИАН.

По его словам, передача данных о физических лицах, имеющих статус предпринимателя, между банками и ГФС «заработала». Бамбизов отметил, что передача данных банками — «вынужденная» мера, поскольку много украинских предпринимателей не раскрывают свой настоящий доход. Так, из почти 2 млн украинских предпринимателей счета для деятельности имеют менее 1 млн граждан, что приводит к миллиардным убыткам для бюджета.

Напомним, ранее правительство Украины объявило, что будет активно бороться с теневой занятостью в стране.

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