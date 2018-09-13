Украинские банки начали передавать фискальной службе данные о клиентах

Киев, , 11:27 — REGNUM Государственная фискальная служба (ГФС) Украины начала получать от украинских банков данные о счетах предпринимателей, заявил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов, сообщает 13 сентября УНИАН.

По его словам, передача данных о физических лицах, имеющих статус предпринимателя, между банками и ГФС «заработала». Бамбизов отметил, что передача данных банками — «вынужденная» мера, поскольку много украинских предпринимателей не раскрывают свой настоящий доход. Так, из почти 2 млн украинских предпринимателей счета для деятельности имеют менее 1 млн граждан, что приводит к миллиардным убыткам для бюджета.

Напомним, ранее правительство Украины объявило, что будет активно бороться с теневой занятостью в стране.