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В Морозовской больнице впервые провели операции по пересадке костного мозга

Общество

Шесть маленьких пациентов чувствуют себя хорошо и идут на поправку

Москва, 13 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  В московской Морозовской детской больнице успешно выполнили первые операции по пересадке костного мозга, сообщает 13 сентября пресс-служба столичной администрации.

Так, этим летом в недавно открывшемся новом отделении трансплантологии операции сделали шестерым детям, сейчас все они чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Еще 16 детям сделают операции в ближайшее время.

«В распоряжении специалистов Морозовской детской больницы есть самое современное оборудование, поэтому они смогут выполнять не менее 80 трансплантаций в год», — заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня 2018 года в городской клинической больнице имени Сергея Боткина в Москве начали проводить операции по трансплантации органов и тканей. В больницы уже выполняют трансплантацию костного мозга и роговицы, а в июне провели первую пересадку почки.

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