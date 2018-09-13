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В Москве заявочная кампания на летний отдых детей стартует до конца года

Общество

Родители смогут выбрать один из предложенных лагерей или получить денежный сертификат на самостоятельную организацию отдыха

Москва, 13 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  Новая заявочная кампания для получение льготных путевок на летний отдых-2019 для детей из Москвы стартует до конца 2018 года. Об этом на пресс-конференции 13 сентября заявил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он также отметил, что одним из главных нововведений текущего года является перенос даты начала заявочной кампании с марта по ноябрь.

«Это позволило увеличить время на подачу документов с двух до пяти недель, а также провести конкурс среди баз уже после получения всех пожеланий к организации отдыха. Кроме того, родителям было проще планировать отпуск — результаты заявочной кампании были известны уже в марте», — подчеркнул он.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, за прошедший год на 30% увеличилось число желающих воспользоваться денежным сертификатом на индивидуальную организацию отдыха. Напомним, сертификат для малообеспеченных семей доступен в размере 30 тыс. рублей. Ещё одним нововведением является перевод заявочного этапа на получение путевок в электронный вид. По словам Кибовского, это позволило сделать процесс более прозрачным. Как сообщало ИА REGNUM, свыше 100 тыс. московских детей отдохнули летом 2018 года по льготным путёвкам от Мосгортура и правительства Москвы. Дети отдыхали в 22 загородных лагерях и на 31 семейной базе, которые расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Центральной России, Подмосковье и Белоруссии. Самым популярным регионом стал Краснодарский край, на втором месте — Крым и Севастополь, на третьем — Кавказские Минеральные Воды.

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Организация летнего отдыха детей
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