В Москве заявочная кампания на летний отдых детей стартует до конца года

Москва, , 11:15 — REGNUM Новая заявочная кампания для получение льготных путевок на летний отдых-2019 для детей из Москвы стартует до конца 2018 года. Об этом на пресс-конференции 13 сентября заявил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он также отметил, что одним из главных нововведений текущего года является перенос даты начала заявочной кампании с марта по ноябрь.

«Это позволило увеличить время на подачу документов с двух до пяти недель, а также провести конкурс среди баз уже после получения всех пожеланий к организации отдыха. Кроме того, родителям было проще планировать отпуск — результаты заявочной кампании были известны уже в марте», — подчеркнул он.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, за прошедший год на 30% увеличилось число желающих воспользоваться денежным сертификатом на индивидуальную организацию отдыха. Напомним, сертификат для малообеспеченных семей доступен в размере 30 тыс. рублей. Ещё одним нововведением является перевод заявочного этапа на получение путевок в электронный вид. По словам Кибовского, это позволило сделать процесс более прозрачным. Как сообщало ИА REGNUM, свыше 100 тыс. московских детей отдохнули летом 2018 года по льготным путёвкам от Мосгортура и правительства Москвы. Дети отдыхали в 22 загородных лагерях и на 31 семейной базе, которые расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Центральной России, Подмосковье и Белоруссии. Самым популярным регионом стал Краснодарский край, на втором месте — Крым и Севастополь, на третьем — Кавказские Минеральные Воды.