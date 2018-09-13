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В Якутии пожарных в приказном порядке заставляют идти в церковь

Общество

Для участия в благодарственных молебнах в честь иконы пресвятой Богородицы «Неопалимая купина»

Якутск, 13 сентября 2018, 11:18 — REGNUM  Сотрудники противопожарных подразделений Якутии получили разнарядку посетить церковь. Соответствующее распоряжение поступило от начальника одного из противопожарных отрядов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Требую 17 сентября во взаимодействии с Русской православной церковью провести во вверенных подразделениях благодарственные молебны в честь иконы пресвятой Богородицы «Неопалимая купина». О проделанной работе доложить рапортом с приложением фотоматериалов», — говорится в распоряжении.

Начальникам подразделений поручено прийти 17 сентября для просмотра трансляции благодарственного молебна из кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье врачи посылали пациентов в церковь. Из-за отсутствия вакцины против бешенства сотрудники больниц разводили руками и отправляли пациентов в церковь — молиться Богу, чтобы укусившая их собака не болела бешенством.

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Противопожарная безопасность
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