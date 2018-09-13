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Петербург попал под град

Общество

Вторые сутки в городе действует штормовое предупреждение

Санкт-Петербург, 13 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  Сильные ливни с градом наблюдаются утром 13 сентября в различных районах Санкт-Петербурга. Ранее ГУ МЧС продлило действие штормового предупреждения, которое было объявлено в городе в минувшую среду.

В настоящее время сильный дождь с градом размером с горошину идет в центре Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Аналогичные сообщения поступают и из других районов города, жители оставляют записи об экстремальной погоде в соцсетях.

По прогнозу синоптиков, 13 сентября в Северной столице местами ожидались ливни. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Спасатели предупреждали горожан и гостей Петербурга о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вне зданий. Особую внимательность призывали проявлять автомобилистов.

Тем временем в социальных сетях петербуржцы со среды продолжают делиться сообщениями об упавших деревьях, дорожных знаках и указателях, не выдержавших штормового ветра.

В Ленинградской области в четверг ветер будет еще более крепким. По данным областного ГУ МЧС, на фоне ливней порывы ветра в прибрежных районах будут достигать 23 м/с.

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Сильные ливни и их последствия
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